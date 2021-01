tmw radio Bucchioni: "Se non vince col Milan, Juve fuori dalla lotta Scudetto"

Il giornalista Enzo Bucchioni a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha commentato la giornata di campionato.

Juve, Dybala torna al gol e alla fine abbraccia anche Pirlo:

"E' un ragazzo in difficoltà da molti mesi, è in cerca di un ruolo e anche di se stesso. I compagni gli hanno voluto dire che è un primo passo per ritrovarsi. E' importante per il futuro della Juve. La sua classe può tornare utile. Anche stasera comunque nei meccanismi di gioco ha fatto fatica. Deve ancora trovare una posizione nello scacchiere di Pirlo. Il problema è Ronaldo, che impedisce di fare il 4-3-3 per utilizzare insieme Morata, Dybala e il portoghese".

Mercoledì match importante per la Juve contro il Milan. Potrà dire se può ancora lottare per lo Scudetto?

"O la Juve vince o qualsiasi altro risultato la metterebbe fuori. Il calcio è strano, certe partite può vincerle anche Ronaldo da solo. Il Milan gioca meglio, ha una convinzione in quello che fa incredibile. Sarà in difficoltà in mezzo al campo il Milan, avendo un solo titolare vero, ma anche contro la Lazio ha superato certi problemi. Ha una forza mentale che la Juve non ha".

Roma, classifica importante ora:

"Ha personalità, sa giocare bene a calcio, Fonseca ha trovato l'assetto giusto. Ha qualità davanti, ha trovato giocatori importanti. Quando avrà tutto l'organico al completo, potrà ambire a qualcosa di più. Ha superato le difficoltà attraverso il gioco. Il lavoro di Fonseca sta dando i suoi frutti. Sicuramente lotterà per la Champions, per lo Scudetto difficile dirlo".

Che ne pensa della prestazione del Milan contro il Benevento?

"Il Milan ha giocato per larga parte di gara in dieci, qualcosa ha sempre concesso comunque, anche nelle partite precedenti. Ha una straordinaria forza mentale. Prova sempre a fare un gol in più dell'avversario. Leao è destinato a diventare qualcuno, ma in generale ha giocate e gioco questo Milan".