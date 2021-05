tmw radio Onofri: "Juventus-Gattuso? Io ci vedrei bene anche Gasperini"

L'ex calciatore e tecnico Claudio Onofri a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sulle voci che riguardano il futuro della panchina della Juventus: "Gattuso? Sa leggere le partite, non mette solo grinta al gruppo, è un luogo comune. Io sono convinto che il nome ne fa un mister di livello, vedi Pirlo. Zidane affascina, lo so, ma alla Juve ci potrebbe stare. Io vedrei bene Gasperini. Lui nasce all'interno del club. Se avesse una comunicazione diversa...Glielo dico sempre quando lo incontro. E' uno dei migliori allenatori che c'è in Europa. L'ostacolo è Percassi, che vuole far valere il contratto che ha il tecnico con l'Atalanta".