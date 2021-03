tmw radio Sconcerti: "Inter, serve un vice-Lukaku. Napoli, Sarri tornerebbe volentieri"

Dal caso Donnarumma a Pirlo: questi alcuni degli argomenti trattati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dal direttore Mario Sconcerti.

Una valutazione sui dirigenti e in particolare sul ruolo del ds:

"E' importante, è la persona a cui si rivolge direttamente l'allenatore. E quello che fa da tramite tra la società e l'allenatore. Deve essere utile, è un consulente del tecnico ed è importante che i due vadano d'accordo. Oltre al mercato, ci sono le singole partite che vanno affrontate. Donnarumma? Quando uno come lui vuole andarsene, non c'entra niente il dirigente. In questa situazione ha il coltello dalla parte del manico".

Milan ora con le spalle al muro per Donnarumma:

"Certamente, è in scadenza il contratto. Può fare concorrenza alla squadra che sta trattando Donnarumma. Ma questi hanno il vantaggio di poter trattare senza dover sborsare soldi per il cartellino, che possono essere reinvestiti nel suo ingaggio".

Cosa dovrebbe fare?

"Per non perderlo a parametro zero deve accontentarlo. Ma non credo sia solo un problema economico. Io credo che vada in una società inglese o spagnola, dove pensa di potersi togliere delle soddisfazioni professionali".

Juventus, Pirlo con Allegri sarebbe fattibile?

"Io non lo vedo nel suo staff o nell'U23. Una cosa è andare dall'U23 in prima squadra, non credo accetterebbe il passo indietro. Per Pirlo è stata una sontuosa trappola, dovrebbe andare da un'altra parte".

Tonali, critiche anche in U21. Che ne pensa?

"Sa fare tutto, non mi sembra un grande giocatore ma può diventarlo. I risultati peggiori del Milan sono arrivati con lui al posto di Bennacer, ma non va criticato troppo. E' anche un giovane che deve farsi ancora le ossa. Mi sembra poco intraprendente sul campo".

Cosa dovrebbe aggiungere l'Inter per migliorare in campo europeo?

"Innanzitutto capire come sarà risolta la questione societaria. Poi dovrebbe trovare un vice-Lukaku, con la stessa qualità con cui Sanchez sostituisce Lautaro. Poi non servirebbe altro, se non un Vidal giovane".

Quale l'allenatore del Napoli il prossimo anno?

"Si è detto che devono ridurre del 40% il monte ingaggi. I giocatori e i tecnici bravi costano. Così non puoi essere competitivo. Difficile che Allegri possa prendere una situazione del genere. Io credo che Sarri andrebbe di corsa a Napoli, ma credo più in Juric".