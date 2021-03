tmw radio Tacchinardi: "Juve, che cattiveria con la Lazio. Pirlo sia più lucido col Porto"

A commentare il campionato ma non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Un pensiero sull'ultima giornata:

"Non molla nessuno. Il Milan continua a sorprendermi. Con tanti giocatori fuori ha vinto una partita non facile col Verona e ha confermato grande forza mentale. La Juventus, che stava praticamente affondando dopo mezz'ora di gioco, con orgoglio è riuscita a tirarsi fuori dai guai e a fare una grande partita. L'Inter ha una partita delicata".

Juventus, la scelta iniziale di Danilo davanti alla difesa in fase di non possesso: che ne pensa?

"Sono rimasto sconcertato anche io all'inizio. Continuo a vedere giocatori fuori luogo. Se affondava con la Lazio, preparare la partita col Porto sarebbe stato drammatico, sportivamente parlando. Ci vuole coraggio a usare dei giocatori fuori luogo, è stata una scelta rischiosa per contrastare fisicamente gli avversari. Non è che stesse girando come un orologio svizzero. ha vinto perché c'ha messo una cattiveria agonistica che non vedevo da tempo. Si sono rimboccati le maniche senza Ronaldo e hanno fatto una grande partita. Rabiot? Finalmente ho visto un giocatore importante".

Ora col Porto sfida fondamentale per la Juventus:

"Ha già regalato azioni pesanti al Porto all'andata, ha fatto un gol pesantissimo. Deve fare la partita perfetta e non permettere di subire gol. Serve tranquillità, cosa che non ho visto all'andata. Deve saper leggere la partita in corsa e Pirlo fa bene a ricordarlo".