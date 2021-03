31 marzo 1990, Schillaci esordisce in Nazionale. E convincerà Vicini a portarlo ai Mondiali

Il 31 marzo 1990 all'età di 25 anni, Salvatore Schillaci fa il suo esordio in Nazionale. Si gioca al St. Jakobs di Basilea un'amichevole di preparazione a Italia '90 e il ct degli azzurri Azeglio Vicini fa gli ultimi esperimenti per sciogliere le riserve sui 22 da portare al Mondiale. L'attaccante sta disputando la prima stagione in Serie A, acquistato l'estate precedente dalla Juventus dopo aver vinto la classifica marcatori in cadetteria col Messina. L'impatto con i bianconeri è notevole, al punto da meritarsi la chiamata in azzurro. Contro la Svizzera non segna, ma desta un'ottima impressione. Vince l'Italia per 1-0 grazie a un gol di Luigi De Agostini. Schillaci finirà poi la sua stagione con la Juventus segnando 21 reti in tutte le competizioni, vincendo la Coppa UEFA e la Coppa Italia. Vicini alla fine deciderà di portarlo alla rassegna iridata, sacrificando all'ultimo minuto Luca Fusi. Il resto è storia: torneo da protagonista assoluto, al punto da vincere la classifica cannonieri.