Aguero e la pazza idea Leeds: Bielsa pronto ad accoglierlo, ma ci sono diversi contro

vedi letture

Marcelo Bielsa tenta Sergio Aguero. La notizia è clamorosa e potrebbe stravolgere molte strategie di mercato delle big. I pro per il Kun sarebbero tanti: resterebbe in Inghilterra, in una città distante solo un'ora da quella in cui ha vissuto negli ultimi dieci anni; continuerebbe a giocare in Premier, inseguendo altri record; giocherebbe nella squadra allenata dal Loco, che stima e apprezza. Certo, dall'altra parte ci sono i contro: il Leeds non parteciperà alle prossime competizioni europee a meno di miracoli e potrebbero arrivare offerte più vantaggiose sul piano economico. Il fascino di Bielsa, però, potrebbe avere la meglio. A riportarlo è 90min.com.