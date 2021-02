Ajax, Ten Hag: "Lille ha grande qualità ma noi siamo ambiziosi e non abbiamo paura di nessuno"

Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Lille dopo che all'andata gli olandesi sono stati capaci di battere gli avversari per 2-1 in trasferta: "Dobbiamo imparare dalla sfida dell'andata. Sono una squadra fortissima e sono in cima alla classifica in Francia. Mettono grande qualità in campo ed è per questo che sono in quella posizione. Noi dobbiamo migliorare la nostra prestazione rispetto all'andata e se vogliamo passare il turno dovremmo giocare molto vicini e disputare una grande partita. Io rispetto i miei avversari ma non ho paura di nessuno. Noi siamo una ottima squadra, ho giocatori ambiziosi che vogliono migliorarsi ogni giorno e quindi sono molto fiducioso verso la partita di domani".