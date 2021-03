Al Fulham non basta Andersen. Il Leeds passa a Londra grazie a Bamford e Raphinha

vedi letture

Vittoria importantissima per il Leeds, che torna al successo dopo tre turni espugnando il campo del Fulham nella sfida valida per il 29° turno di Premier League. La squadra di Bielsa passa grazie alle reti di Bamford e Raphinha; inutile il momentaneo pareggio dei padroni di casa, firmato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Joachim Andersen (ex difensore della Sampdoria).

Il programma completo

Fulham-Leeds 1-2: 29' Bamford, 38' Andersen (F), 58' Raphinha

Domani

Brighton-Newcastle

Domenica

West Ham-Arsenal

Aston Villa-Tottenham (recupero diciottesima giornata)

La classifica

Manchester City 71 **

Manchester United 57

Leicester 56

Chelsea 51

West Ham 48 *

Liverpool 46 *

Everton 46

Tottenham 45 *

Aston Villa 41 ***

Arsenal 41 *

Leeds 39

Crystal Palace 37

Wolverhampton 35

Southampton 33

Burnley 33

Brighton 29 *

Newcastle 28 *

Fulham 26 **

West Bromwich 18

Sheffield United 14

* una partita in meno

** una partita in più

*** due partite in meno