Ufficiale Al-Qadsiah 3° da neopromosso, la società premia Michel con il rinnovo fino al 2027

Qualche settimana fa la sua panchina sembrava essere a rischio. Ora, invece, la posizione di José Miguel González Martín del Campo (detto Michel) è più salda che mai: il tecnico spagnolo resterà alla guida dell'Al Qadsiah fino al 30 giugno 2027.

Michel era arrivato a ottobre 2023 per sostituire Robbie Fowler ed è riuscito a conquistare la promozione in Saudi Pro League, ottenendo subito il rinnovo fino al 30 giugno 2025. Il "Maestro", come è stato soprannominato, ha ottenuto grandi risultati finora: la sua squadra è attualmente terza in campionato, a pari punti con l'Al Nassr di Pioli e Ronaldo, e disputerà le semifinali di King's Cup.