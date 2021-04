Alderweireld e Aurier fuori col Newcastle, Mourinho: "Non hanno fatto il tampone in tempo"

Nel 2-2 con il quale è terminata la sfida di Premier League tra Tottenham e Newcastle ha sicuramente inciso l’assenza di Toby Alderweireld e Serge Aurier nelle fila degli Spurs. Una indisponibilità sulla quale si è espresso il tecnico dei londinesi Josè Mourinho: “Il motivo è semplice al rientro dagli impegni con la Nazionale del Belgio non sono riusciti ad effettuare in tempo il tampone obbligatorio per la ripresa degli allenamenti e per prendere parte alla partita. Sono atterrati a Londra mercoledì ma hanno fatto il test solo sabato. Non parlo di indisciplina da parte loro, ma questo è quello che è accaduto”.