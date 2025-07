Ufficiale Alla fine Saul Niguez ha scelto il Brasile: l'ex Atletico ritrova Filipe Luis al Flamengo

Il Flamengo piazza un grande colpo di mercato: il centrocampista spagnolo Saúl Ñíguez è un nuovo giocatore del club rubro-negro. Dopo aver risolto il contratto con l’Atlético Madrid e aver giocato nell’ultima stagione in prestito al Siviglia, ha firmato un contratto fino a dicembre 2028. Indosserà la maglia numero 8 e sarà a disposizione per il Brasileirão, la Copa Libertadores e la Copa do Brasil.

Nato a Elche, Saúl è cresciuto nel settore giovanile dell’Atletico Madrid e ha vissuto i suoi anni migliori sotto la guida di Diego Simeone, diventando uno dei simboli della squadra colchonera. Nel 2021 è stato ceduto in prestito al Chelsea, con cui ha vinto il Mondiale per Club prima di fare ritorno in Spagna.

Nel 2023 ha vestito la maglia del Siviglia, ma ora è pronto per una nuova sfida in Brasile. A Rio de Janeiro, Saúl ritroverà un ex compagno speciale: Filipe Luís, con cui ha condiviso quattro stagioni all’Atlético. Insieme, hanno vinto due Europa League (2011/12 e 2017/18), una Supercoppa Europea (2012) e una Coppa del Re (2012/13). L’arrivo di Saúl Ñíguez rappresenta un importante rinforzo internazionale per il Flamengo, che punta a tornare protagonista su tutti i fronti nella seconda metà della stagione.