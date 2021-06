Anche in Spagna torna il pubblico negli stadi: 1.500 tifosi per i playoff di Segunda Division

vedi letture

Anche in Spagna torna il pubblico negli stadi. In occasione dei playoff promozione di Segunda Division (Girona-Almeria e Rayo Vallecano-Leganes le due semifinali), gli spalti saranno gremiti fino ad un massimo di 1.500 spettatori. E' arrivata l'autorizzazione da parte del Ministero della Salute: le regioni in fase 1 e 2 (in Spagna non c'è il sistema a colori, ma la divisione in fasi) potranno riaccogliere i tifosi, mentre le regioni in fase 3 potranno decidere se concede il nullaosta o meno, ovviamente sempre nei suddetti limiti.