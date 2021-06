André Silva, non solo Manchester City: anche l'Atletico Madrid è interessato all'ex Milan

vedi letture

Non solo Manchester City su André Silva. Deludente al Milan, brillante all'Eintracht Francoforte, il centravanti portoghese è finito anche nel mirino dell'Atletico Madrid, stando a quanto riportato dalla Bild. Soltanto un interessamento, per il momento. Nulla di concreto. Questo perché Diego Pablo Simeone non ha ancora ben chiara la situazione legata ai suoi attaccanti, tra Luis Suarez e il possibile ritorno di Moussa Dembelé, che quest'anno ha giocato ai Colchoneros in prestito dall'Olympique Lione e per il quale si starebbe trattando un riscatto ad una cifra inferiore ai 33,5 milioni pattuiti con l'OL.