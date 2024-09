Ufficiale Andy Carroll scende in quarta serie francese per aiutare la risalita del Bordeaux

Adesso c'è anche l'ufficialità: Andy Carroll è un nuovo attaccante del Bordeaux, storico club del calcio francese finito in quarta serie per le note vicissitudini finanziarie.

Andy Carroll ha avuto una carriera ricca di alti e bassi, caratterizzata da prestazioni fisiche imponenti e numerosi infortuni: Carroll è esploso al Newcastle, segnando 31 gol in 81 presenze durante il suo primo periodo al club. Dopo il suo ritorno nel 2019, ha disputato 37 partite e segnato 1 gol. Nel 2011 il Liverpool ha pagato 35 milioni di sterline per acquistarlo, ma il suo impatto è stato limitato a causa di infortuni. Ha giocato 44 partite, segnando 6 gol. Durante il suo lungo periodo a Londra, con la maglia del West Ham, ha totalizzato 34 gol in 142 partite, dimostrandosi un punto di riferimento importante nel gioco aereo. Carroll ha giocato 15 partite, segnando 3 gol. Durante il periodo con il Reading, ha segnato 2 gol in 8 partite.

Nella sua prima esperienza francese, con la maglia dell'Amiens, ha totalizzato 28 presenze e 4 gol. Ora la chiamata dei girondini, che puntano su di lui per farne un simbolo della rinascita.