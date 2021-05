Annuncio dalla tv del Betis: triennale per Juan Miranda, il Barça riscatta Emerson Royal

Il Barcellona riporterà in Catalogna Emerson Royal, terzino brasiliano classe '99 che è anche obiettivo di mercato dell'Inter in caso di partenza di Hakimi. La tv ufficiale del Betis Siviglia ha annunciato che entro oggi il Barça eserciterà la clausola per il ritorno, dopo due stagioni, del laterale verdeoro per 9 milioni di euro. Alla società andalusa resterà il 20% sull'eventuale futura rivendita.

Farà il percorso opposto Juan Miranda: classe 2000, il difensore spagnolo verrà acquistato dal Betis Siviglia a titolo definitivo, club con cui Miranda firmerà un triennale. Al Barcellona resterà una percentuale sulla futura rivendita di poco superiore al 30%.