Ansu Fati loda Eric Garcia: "Difficile dribblarlo, mi ha aiutato a migliorare"

Ansu Fati ha parlato ai canali ufficiali del Barcellona. Diversi gli argomenti trattati dal giovane attaccante, che ha anche ricordato la sua amicizia con Eric Garcia: “Siamo cresciuti insieme, ci siamo sempre sfidati sin da piccoli e questo mi ha aiutato a migliorare. Era molto difficile da dribblare. Poi siamo entrati insieme in Nazionale, era qualcosa che abbiamo sempre sognato fin da piccoli. Giocare per il Barça era il sogno che avevo fin dal primo giorno in cui sono arrivato. L'obiettivo era arrivare in prima squadra e io sono stato in grado di conquistarlo con il lavoro. È il sogno di ogni bambino che entra ne La Masia".