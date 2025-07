Ufficiale Anton Stach è un nuovo giocatore del Leeds: il centrocampista lascia l'Hoffenheim

Il Leeds United ha ufficializzato l’ingaggio di Anton Stach a titolo definitivo dall'Hoffenheim. Il trasferimento è soggetto al nulla osta internazionale e al rilascio del permesso di lavoro; il centrocampista tedesco, pagato circa 20 milioni di euro, ha firmato un contratto quadriennale con il club di Elland Road, diventando il sesto rinforzo estivo della squadra allenata da Daniel Farke, che prepara il ritorno in Premier League.

Classe 1998, Stach porta con sé cinque anni di esperienza in Bundesliga, avendo militato con Magonza e Hoffenheim. Prima ancora, aveva ottenuto la promozione in Bundesliga con il Greuther Fürth. Alto 1,93 m, ha già collezionato oltre 250 presenze in carriera da professionista, dimostrandosi un giocatore versatile, capace di agire sia a centrocampo che in difesa con grande disinvoltura.

Con due presenze nella Nazionale maggiore tedesca, Stach è noto anche per aver vinto l’Europeo Under 21 nel 2021, battendo il Portogallo in finale 1-0, al fianco di un altro nuovo arrivo al Leeds, Lukas Nmecha. Giocatore forte fisicamente, abile nei duelli e presente in entrambe le aree di rigore, ha segnato 26 reti in carriera. Nell’ultima stagione ha disputato sei partite in Europa League con l’Hoffenheim, segnando anche contro il Tottenham, poi vincitore del torneo.