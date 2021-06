Argentina, De Paul: "Grande compattezza, cerchiamo sempre di dominare il gioco"

Le dichiarazioni di De Paul dopo Argentina-Uruguay 1-0.

Nella vittoria dell’Argentina sull’Uruguay è emerso Rodrigo De Paul, per come ha giganteggiato in mezzo il campo. Il centrocampista prossimo all’addio all’Udinese ha commentato così la sfida: “Oggi abbiamo deciso di essere una squadra più compatta. Sappiamo che con i giocatori che abbiamo al top in ogni momento possiamo convertirci. Cerchiamo sempre di essere protagonisti”.