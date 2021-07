Argentina, Messi: "Martinez è un fenomeno: è stata dura, ma ora siamo in finale"

vedi letture

Centra la finalissima l'Argentina, che nella semifinale di Copa America batte la Colombia e stacca per il pass per la gara che deciderà chi, tra l'Albiceleste e il Brasile, alzerà la coppa. A margine del match, come riferiscono i canali ufficiali della Nazionale, ecco le parole di Lionel Messi: "Già nella precedente edizione della competizione il gruppo si era dimostrato forte, dando una buona immagine di esso: ora è arrivata la finale. E' stata dura, ma la meritiamo, perché l'abbiamo cercata. A tratti è stato difficile, ma abbiamo Emiliano Martinez, che è un fenomeno: puntavamo tutti su di lui. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di giocare tutte le partite, ora testa alla finale".