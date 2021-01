Arsenal, Arteta: "Nel momento cruciale è subentrata la stanchezza. Dobbiamo creare di più"

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha così commentato il pareggio a reti bianche maturato in casa contro il Crystal Palace: "Ci è mancata freschezza e lucidità nell'ultimo terzo di gara, abbiamo quasi sempre sbagliato l'ultimo passaggio o la conclusione a termine dell'azione. Dobbiamo necessariamente creare più occasioni per avere più chances di vincere le partite. Mi sarebbe piaciuto portare a casa i tre punti e segnare qualche gol, invece la fatica ci ha giocato un brutto scherzo nel momento cruciale del match. Invece di sferrare il colpo decisivo abbiamo regalato troppi palloni agli avversari e abbiamo permesso loro di organizzarsi al meglio in difesa. Non biasimo di certo i miei ragazzi per l'impegno che ci hanno messo, ci hanno provato fino all'ultimo ma si è rivelato uno sforzo insufficiente a fare nostra la gara".

Sull'assenza di Tierney

"Domani farà una risonanza magnetica e capiremo l'entità del suo problema. Speriamo non sia niente che ci costringa a fare a meno di lui per tanto tempo, è un elemento fondamentale per noi ma sapremo trovare una soluzione per il periodo in cui non sarà a disposizione".