Arsenal, Arteta: "Vittoria convincente, dobbiamo continuare così"

Le dichiarazioni di Arteta dopo West Bromwich Albion-Arsenal 0-4.

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha commentato così il successo per 0-4 sul campo del West Bromwich Albion: “Abbiamo ottenuto una vittoria davvero convincente, vincere tre gare nel periodo natalizio non è facile. Dobbiamo continuare così, perché il momento resta molto difficile. Il primo gol è stata una conclusione terrificante, il secondo una bella combinazione tra più giocatori. L’aver mantenuto la parta inviolata è un altro aspetto importante, così come le tante occasioni create fino alla fine del match. Nonostante i pochi giorni tra una partita e l’altra, abbiamo interpretato bene tutte le gare e aumentato la nostra autostima. Gioiamo per questa vittoria, ma già da domani dobbiamo pensare alla FA Cup che ci ha dato grosse soddisfazioni nella scorsa stagione”.