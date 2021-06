Arsenal, c'è la fila per Saliba: piace a 4 club francesi ma ha offerte anche dall'Italia

Le buone prestazioni offerte con la maglia del Nizza hanno fatto salire le quotazioni di William Saliba. Il difensore francese tornerà all'Arsenal ma non dovrebbe restare alla corte di Arteta: come riporta Footmercato, per il classe 2001 ci sarà un nuovo prestito e i club interessati non mancano, soprattutto in Francia. Dal Nizza al Rennes, fino al Marsiglia e al Lille, tanti hanno già chiesto informazioni ai Gunners. Anche in Inghilterra Saliba gode di un buon mercato e piace a Southampton e Newcastle, mentre si registra un approccio anche dalla Germania (Bayer Leverkusen) e diversi dall'Italia.