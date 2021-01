Arsenal, sorpasso sulla Real Sociedad per Odegaard. L'offerta convince maggiormente il Real

Sorpasso dell'Arsenal alla Real Sociedad per Martin Odegaard. L'offerta del club inglese è più appetibile per il Real Madrid, titolare del cartellino del norvegese. Secondo quanto riportato da As la differenza è stata nelle condizioni, con l'Arsenal disposto a prendere il giocatore in prestito secco fino al termine della stagione, mentre la Real Sociedad vorrebbe inserire un diritto di riscatto. Anche l'Ajax è fra i club che si è interessato a Odegaard.