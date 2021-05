Arsenal-Villarreal 0-0, le pagelle: Aubameyang sbatte sui pali, male Odegaard. Albiol perfetto

ARSENAL-VILLARREAL 0-0

ARSENAL

Leno 6 - Non corre grossi pericoli durante tutto il corso del match, il Villarreal ha una vera grande occasione ed ha la fortuna che Gerard Moreno gli calcia praticamente addosso.

Bellerin 6 - Che bel duello tutto in velocità contro Pedraza, battaglia tra spagnoli lungo la corsia di destra. Soprattutto nella fase finale spinge forte sull'acceleratore. (Dal 90' Nketiah sv).

Holding 6,5 - Più che per le gesta in fase difensiva, il difensore inglese si rende protagonista in area avversaria. Di testa si fa rispettare, due grandi occasioni negli assalti finali.

Pablo Mari 6,5 - Probabilmente la sua migliore prestazione da quando veste la maglia dell'Arsenal, francobolla Gerard Moreno non concedendo spazi al forte attaccante spagnolo del Villarreal.

Tierney 6 - Spedito in campo visto il problema nel riscaldamento da parte di Xhaka, a freddo fronteggia bene Chukwueze e poi ingaggia un buon duello contro il giovanissimo Yeremy Pino. (Dal 80' Willian sv).

Thomas 4,5 - Disastroso. Davvero una brutta prestazione da parte dell'ex mediano dell'Atletico Madrid, perde qualunque pallone abbia a disposizione. Manda in porta Gerard Moreno nella ripresa che per sua fortuna grazia l'Arsenal.

Smith Rowe 6 - L'uomo con maggior personalità nonostante la giovane età, prova ad attaccare e ripiega in zona difensiva quando c'è bisogno. Va anche ad un passo dal gol personale.

Saka 5,5 - Parte benissimo, i primi spunti da parte dell'Arsenal portano tutti la sua firma. Con il passare dei minuti viene sia confuso dai cambi di posizione imposti da Arteta e finisce nella morsa del perfetto Pedraza.

Odegaard 5 - Balza spesso tra la metà campo e la trequarti, fa da elastico tra i due reparti ma finisce per non incidere. Qualche pallone spedito in mezzo senza però mai rendersi pericoloso in zona offensiva. (Dal 67' Martinelli 5,5 - Si vede pochissimo, anche poco servito dai compagni).

Pepé 5 - Tanto fumo e niente arrosto per l'ex ala del Lille, viene cambiato anche spesso di fascia da parte di Arteta ma il risultato è sempre lo stesso. Bene in progressione ma non combina nulla di buono.

Aubameyang 6,5 - Ha solo due veri pallone giocabili in area di rigore: due pali. Quanta sfortuna per l'attaccante dei Gunners, si è ripreso alla grande dalla malaria ma sbatte sui montanti della porta di Rulli. (Dal 80' Lacazette sv).

VILLARREAL

Rulli 6 - Si guadagna la sufficienza grazie all'intervento che manda sul palo il colpo di testa di Aubameyang ma con l'argentino il Villarreal non è al sicuro, troppo incerto nelle uscite e si prende qualche rischio di troppo.

Mario Gaspar 6,5 - Prestazione da protagonista, sulla sua corsia di competenza mette subito il bavaglio a Nicolas Pepé che viene sempre chiuso bene dallo spagnolo. Mostra gli artigli nel finale.

Albiol 7 - In queste serate non si sentono di certo le 35 primavere, l'ex Napoli è il leader carismatico della difesa del Villarreal. Non sbaglia una lettura in una partita tiratissima fino alla fine.

Pau Torres 6 - Una partita abbastanza tranquilla, svolge comunque benissimo il ruolo di spalla di Albiol. Soprattutto sui palloni alti sbaglia poco anche se non è preciso come il compagno di reparto.

Pedraza 6,5 - Un primo tempo da assoluto protagonista, il terzino spagnolo corre e sembra praticamente non stancarsi mai. Grande prestazione al cospetto del connazionale Bellerin. (Dal 90' Moreno sv).

Chukwueze 6 - La semifinale ha perso fin troppo preso uno dei suoi protagonisti annunciati. Mette praticamente subito in mostra le sue qualità impegnando Leno ma alla mezzora è costretto al cambio per un problema fisico. (Dal 30' Pino 6,5 - Nonostante la giovane età dimostra personalità da vendere, gran bel prospetto. Dal 90' Moi Gomez sv).

Parejo 7 - Se qualcuno aveva dubbi, l'ex Valencia è il leader tecnico della squadra di Emery. Una prestazione con i fiocchi, il pallone con lui è in banca e sarà protagonista anche in finale.

Coquelin 6,5 - L'emozione deve essere tanta nell'affrontare la squadra che ti ha svezzato e lanciato, rischia soltanto in un'occasione per il resto battaglia con esperienza in mezzo al campo. Preziosissimo nel finale.

Trigueros 6 - Non è protagonista come nella gara d'andata ma gioca la sua onesta partita. Parte largo a sinistra mentre in fase di non possesso forma quasi una linea a tre in mezzo al campo.

Gerard Moreno 5 - Se il Villarreal deve soffrire fino al termina per conquistare la finale è anche per demerito del suo attaccante, ha una occasione gigante nella ripresa per chiudere la contesa ma spara addosso a Leno.

Paco Alcacer 6 - Prestazione da calciatore intelligente, pochi i palloni giocabili in zona offensiva ma tanta pressione da parte dello spagnolo che è il primo a mettere in difficoltà i centrali avversari in fase di costruzione avversaria. Grande prova di sacrificio per il bomber. (Dal 73' Bacca 6 - Tanta pressione nella fase finale della sfida).