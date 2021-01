Asensio fa autocritica dopo l'eliminazione dalla Supercoppa: "Tristi e arrabbiati, meglio l'Athletic"

Intervistato da Movistar TV dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa spagnola con l'Athletic Club, l'attaccante del Real Madrid Marco Asensio ha espresso tutta l'amarezza dei blancos per quest'eliminazione: "Siamo tristi e arrabbiati perché avremmo voluto raggiungere la finale contro il Barcellona. L'Athletic è partito meglio e dopo il primo gol è cresciuto, aumentando ancor di più consapevolezza ed energia. Ora ci restano altri obiettivi e dovremo quindi concentrarci sulle altre competizioni in cui siamo in lizza".