Ufficiale Aspettando Adli, l'Al Shabab si porta avanti con altri acquisti. Ecco Grohe e Hernandez

In attesa di completare il trasferimento di Adli dal Milan, l'Al Shabab si è portato avanti e ha chiuso altri acquisti. Due sono quelli che sono stati ufficializzati nel corso delle ultime ore: a Riad hanno definito l'arrivo del veterano della porta Marcelo Grohe (38 anni), che arriva a costo zero dopo aver risolto il precedente contratto con l'Al Kholood, e il giovane centrocampista Unai Hernandez (20 anni), spagnolo che è stato preso in prestito dai conterranei dell'Al Ittihad.

Adesso, tra stasera e domani, arriveranno anche altri due annunci molto attesi come quelli riguardanti i rinforzi per il centrocampo. Stanno per firmare infatti anche lo svincolato Josh Brownhill (29 anni), reduce da una stagione da doppia cifra e promozione in Premier League da capitano del Burnley, e appunto Yacine Adli (25 anni). Il francese classe 2000 è in procinto di essere acquistato dal Milan per 7 milioni di euro più 1 di bonus e metterà la sua firma su un ricco contratto con la compagine saudita, da 6 milioni a stagione fino al 30 giugno del 2028.

Adli è stato acquistato dal Milan nell'estate del 2021, ma è rimasto in prestito al Bordeaux per un anno prima di arrivare effettivamente in rossonero. Nei suoi anni al Milan il centrocampista francese classe 2000 ha messo insieme 39 presenze e 1 gol tra tutte le competizioni. Lo scorso anno, nel periodo trascorso in prestito alla Fiorentina, per Adli sono state invece 35 le apparizioni, con 5 gol segnati.