Ufficiale Si ferma un'istituzione del calcio francese e del Marsiglia. Mandanda annuncia il ritiro

Si ritira una vera e propria istituzione del calcio francese degli ultimi vent'anni come il portiere Steve Mandanda. A 40 anni, lo storico ex estremo difensore dell'Olympique Marsiglia ha deciso di appendere i guantoni al chiodo, dopo che era scaduto lo scorso 30 giugno il suo contratto con il Rennes, ultima squadra di club della quale avrà vestito dunque la casacca.

A dare l'ufficialità lo stesso Mandanda, intervistato da L'Equipe: "Ho dovuto prendermi del tempo per accettare che fosse arrivato il momento, però sì, mi fermo qui. Ho attraversato un lungo periodo di riflessione, avendo ricevuto numerose chiamate ma ho detto di no ogni volta". Secondo il quotidiano transalpino le squadre che si erano fatte avanti per Mandanda erano il Brest, il Guingamp, il Le Havre, il Lorient e il Montpellier.

Mandanda è un recordman nella storia del Marsiglia, essendo infatti il calciatore ad avere più partite ufficiali con la maglia dell'OM, squadra per la quale ha militato dal 2007 al 2016 e poi di nuovo dal 2017 al 2022, ben 613. Ed è - sottolineano gli autori dell'articolo - il quarto campione del Mondo del 2018 con la Francia a ritirarsi dall'attività di calciatore professionista dopo Matuidi, Rami e Varane.