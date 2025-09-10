Ufficiale Aveva criticato Israele, giocherà in Qatar. Lo svincolato El Ghazi firma con l'Al Sailiya

Un altro svincolato trova squadra e si toglie dalla lista delle migliori occasioni rimaste tra chi è senza contratto. Ufficiale infatti il trasferimento in Qatar di Anwar El Ghazi (30 anni), attaccante classe 1995 dal doppio passaporto olandese e marocchino, rimasto senza contratto dopo il termine del precedente vincolo con il Cardiff. Lo attende adesso l'Al Sailiya, con cui ha firmato per due anni, fino al 30 giugno del 2027.

Lo stesso El Ghazi era salito un paio di anni fa agli albori della cronaca, e non solo sportiva, per aver pubblicato un post contro la politica di Israele - lui che è musulmano - un gesto che gli era costato la risoluzione anticipata con il Mainz.

El Ghazi, il 1° novembre 2023, aveva così motivato le sue scelte: "Non mi pento né ho rimorsi a proposito della mia posizione. Non prenderò le distanze da quanto ho detto, oggi e finché non esalerò l'ultimo respiro sto con l'umanità e gli oppressi. Non attribuisco responsabilità speciali, non credo che c'entri con questioni legate alla legge internazionale. Non ho alcuna scelta se non di rimanere fermo per la giustizia, alla ricerca della verità, lo faccio anche se va contro di me, contro i miei genitori e quelli cui voglio bene. Non ci sarà mai la giustificazione all'uccisione di 3500 bambini nelle ultime tre settimane a Gaza. Come può rimanere il mondo rimanere silente quando a Gaza viene ucciso un bambino ogni 10 minuti? Nel tempo che impiego a giocare una partita vengono uccisi 9 bambini. E questo numero cresce ogni giorno. Io non posso rimanere volutamente in silenzio. Dobbiamo chiedere che finisca subito il conflitto a Gaza!".