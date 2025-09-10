Ufficiale
Uno svincolato di lusso ritrova squadra dopo mesi. Illarramendi va a Hong Kong
Nuova avventura nel campionato di Honk Kong per uno degli svincolati 'di lusso' rimasti senza contratto anche al termine della finestra estiva.
L'esperto centrocampista basco Asier Illarramendi (35 anni), ex Real Sociedad e Real Madrid tra le altre, è un nuovo giocatore del Kitchee, squadra della prima divisione del calcio a Hong Kong. Il classe 1990 era rimasto senza contratto dallo scorso 1° gennaio, quando si era liberato dal suo precedente vincolo con gli statunitensi del Los Angeles FC.
