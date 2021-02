Atletico Madrid-Celta Vigo 2-2, le pagelle: Suarez non basta, Savic distrazione fatale

ATLETICO MADRID-CELTA 2-2

MARCATORI: 12’ Mina (C), 45’ e 50’ Suarez (A), 90’ Ferreyra (C)

ATLETICO MADRID

Oblak 6 – Zero parate, due gol incassati. Si vede sbucare Santi Mina e Ferreyra davanti e può farci ben poco.

Savic 5,5 – Gioca da califfo della difesa, ruvido ma sempre efficace. Rovina tutto con la distrazione fatale nel finale.

Felipe 5 – Già ammonito, va in evidente difficoltà e rischia grosso strattonando Santi Mina. Il Cholo fiuta il pericolo e lo lascia negli spogliatoi. (46’ Torreira 5,5 – Altra prova tutt’altro che convincente in regia. Perde un pallone sanguinoso che poteva costare caro).

Gimenez 6 – Non si fa pregare in marcatura, ricorrendo al fallo quando serve. Cerca di farsi valere anche in avanti, sfiorando il terzo gol.

Llorente 6,5 – Sacrificato in una posizione che non gli appartiene. Parte molto prudente, poi sforna un cross perfetto per Suarez, sesto assist della sua Liga.

Koke 6 – Prezioso nell’aggressione e pulito nella gestione del possesso. Corre più di tutti, oltre 10 chilometri senza perdere lucidità.

Kondogbia 6,5 – Buona la prima da titolare in Liga. Fa partire entrambe le azioni dei gol e si rende protagonista di un gran salvataggio su Iago Aspas.

Saul 6 – Fondamentale sul piano tattico sia in fase di non possesso che in quella di impostazione. Recupera dieci palloni, niente male.

Renan Lodi 6,5 – Primo tempo così così, nella ripresa cambia marcia. Serve un assist al volo di grande qualità per Suarez.

Correa 6,5 – Contribuisce al primo gol allargando intelligentemente su Llorente. Spalla perfetta per Suarez che si nutre del suo altruismo.

Suarez 7,5 – La ribalta con una doppietta da bomber: due conclusioni in porta, due gol. Lui segna sempre anche nei momenti peggiori.

CELTA

Ruben Blanco 6 – Deve arrendersi due volte alla straordinaria vena realizzativa di Suarez, senza avere responsabilità alcuna.

Mallo 6 – Gioie e dolori: primo assist in campionato per il capitano dei galiziani. Poi tiene in gioco Suarez sul primo gol.

Murillo 6 – Il più sicuro là dietro. Sbroglia un paio di situazioni potenzialmente spinose facendo leva sull’esperienza.

Araujo 5,5 – Incerto sulle due reti subite, si fa trovare sempre sulla traiettoria ma manca l’intervento risolutivo.

Martìn 6 – Spinge parecchio sulla corsia sinistra, anche se non è sempre preciso quando è il momento di andare al cross.

Mendez 6 – Dinamico e lucido nel rifinire l’azione offensiva. Avvia l’azione del vantaggio aprendo bene il gioco sulla destra.

Tapia 6,5 – Si fa subito ammonire ma il giallo non lo condiziona. Rincorre tutti gli avversari senza tirare indietro la gamba.

Suarez 6,5 – Regista e primo ispiratore della squadra, non gli manca il coraggio per provare la conclusione in porta.

Nolito 6 – Parte forte con le sue accelerazioni, cala alla distanza sparendo dal campo. (69’ Solari 6,5 – Entra bene in partita, disegnando un cross perfetto per la zampata vincente di Ferreyra)

Aspas 7– Deve ancora ritrovare la miglior condizione dopo l’infortunio, ma è già determinante. Avvia l’azione del 2-2 con una geniale intuizione.

Mina 6,5 – Pronti, via, sblocca il risultato con una bella torsione di testa. Lotta su ogni pallone come fosse l’ultimo. (77’ Ferreyra 7 – Ferma la marcia dei colchoneros prendendo il tempo alla difesa meno battuta d’Europa).