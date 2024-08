Ufficiale Atletico Madrid, colpo in difesa: dalla Real Sociedad arriva Le Normand, i dettagli

Adesso è ufficiale: Robin Le Normand è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Un campione d'Europa per il Cholo Simeone, che accoglie in organico uno dei migliori difensori del panorama spagnolo e anche internazionale, reduce dal successo a Euro 2024 con la Spagna. A 27 anni Le Normand fa il salto in una big de LaLiga.

Il classe 1996 firma un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2029. Di seguito il comunicato ufficiale: "Robin Le Normand (Pabu, Côtes d'Armor, Francia, 11 novembre 1996) è un nuovo giocatore dell'Atlético de Madrid dopo aver firmato il contratto che lo legherà al nostro club per cinque stagioni.

Il nuovissimo campione di Euro 2024 arriva nella nostra realtà, dalla Real Sociedad, per rinforzare la linea difensiva e si caratterizza per la sua potenza fisica, la sua ottima capacità in uscita con la palla e la sua forza nelle azioni difensive grazie ai suoi 187 centimetri d'altezza".