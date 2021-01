Atletico Madrid, ecco il sostituto di Diego Costa: a un passo il prestito di Dembelé dal Lione

L'Atletico Madrid ha trovato il sostituto di Diego Costa per questa stagione: sarà quasi sicuramente Moussa Dembelé. Come riportato da Marca, l'attaccante di proprietà dell'Olympique Lione è a un passo. Dovrebbe arrivare in prestito, senza obbligo di riscatto. I Colchoneros non avranno problemi a trattare poi con l'OL in estate, nel caso in cui in questi cinque mesi in Spagna il centravanti classe '96 dovesse convincere la dirigenza rojiblanca.