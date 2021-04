Atletico Madrid-Eibar, le pagelle: i Colchoneros asfaltano un Eibar incosistente

vedi letture

Atletico Madrid-Eibar 5-0.

Marcatori: 42' Correa, 44' Correa, 49' Carrasco, 54' Llorente, 69' Llorente.

Atletico Madrid

Oblak 6 – Praticamente inoperoso, l’Eibar non calcia mai nella sua direzione.

Trippier 6,5 – Mole di lavoro standard per lui, che non deve strafare se non in una diagonale a inizio gara. Discese costanti che mettono in difficoltà la difesa avversaria.

Savić 7 – Granitico, i velocisti avversari provano a pungere nella prima mezz’ora e mandano un po’ in apnea la retroguardia dei Colchoneros, che però regge alla fine bene. Mette lo zampino sul primo gol andando in inserimento insieme a Correa. (dal 75' Felipe sv)

Giménez 6,5 – Normale amministrazione, mette il cartello “non passare”.

Renan Lodi 6,5 – Come dall’altro lato, pericoli veri non ce ne sono mai eccetto un’incursione di Pozo.

Carrasco 7 – Mezz’ora di vuoto, poi l’Atletico si scatena e anche lui è imprendibile. Assist e gol, la difesa avversaria lascia vere e proprie praterie per la sua velocità. (dal 71' Torreira)

Herrera 6,5 – Gestisce bene la palla, dando ai suoi la solita tranquillità in fase di palleggio. Prova a sbloccarla anche da fuori fin dall’avvio. (dal 72' Kondogbia sv)

Koke 6,5 – Cerca di inventarsi qualcosa quando i Colchoneros vanno in black-out e aiuta i compagni a mantenere la tranquillità. (dal 62' Dembele 6 – Forse poteva sfruttare un po’ meglio gli spazi concessi dagli avversari per segnare un gol sempre utile al morale, sembra invece un po’ spento con il risultato ormai acquisito).

Saul 6,5 – Meno attivo del dirimpettaio, ma ugualmente pericoloso quando viene acceso.

Correa 8 – Doppietta e assist, il secondo gol è da attaccante puro. Sblocca la gara in un momento in cui era l’Eibar a spingere un po’ di più. (dal 61' Vitolo 6,5 – Entra con buon piglio mantenendo la veemenza del compagno che esce dal campo).

Llorente 7,5 – Come il compagno di reparto, anche se quando l’Atletico è spento anche lui ci mette del suo per non svegliare l’attacco biancorosso.

Eibar

Dmitrovic 5 – Prova a tenere in piedi i suoi, ma senza successo, gli sbucano palloni da tutte le parti, può fare un po’ poco anche se va in crisi anche lui a suon di gol presi.

Dufur 5 – Battesimo del fuoco che un po’ lo brucia, non trova mai il bandolo della matassa. (dal 63' Oliveria 5 – Entra praticamente solo per farsi ammonire).

Burgos 4,5 – Buchi e praterie per gli avversari, tenere la difesa alta sarà anche un’indicazione tattica, ma i Colchoneros praticamente non trovano opposizione.

Arbilla 4,5 – Come il compagno, non riesce a fermare realmente nessuno, con il risultato che è anche moderato per quanto visto.

Cote 5 – Straperde il confronto con Carrasco quando l’avversario si accende.

Atienza 5 – Non riesce a tenere i ritmi, il centrocampo dell’Atletico anche a ritmi bassi gli fa vedere la sfera pochissimo.

Pozo 5,5 – In bambola come i compagni, però almeno per mezz’ora dà un po’ di vivacità alla manovra.

Sergio Alvarez 5 – Non si vede mai, tocca pochissimi palloni.

Aleix Garci 4,5 – Spento, come tutto il reparto offensivo, non accende mai la miccia. (dal 64' Inui 5 – Entra, ma non aggiunge nulla all’equazione).

Rodrigues 5 – Insufficiente come tutta la squadra. (dal 74' Rafa Soares sv)

Kike 5 – Vaga nel vuoto, mai servito, non trova praticamente mai un pallone giocabile. (dal 73' Quique sv)