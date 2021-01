Atletico Madrid-Valencia 3-1, le pagelle: Joao Felix è ovunque, Racic eurogol

Marcatori: 11’ Racic (V), 23’ Felix (A), 54’ Suarez (A), 72’ Correa (A).

ATLETICO MADRID

Oblak 6,5- Non può nulla sul tiro perfetto di Racic, per il resto si fa trovare pronto in qualsiasi situazione.

Savic 6- Preciso ed ordinato in fase difensiva, non si fa sorprendere dalla velocità del Valencia.

Gimenez 6,5- Molto pericoloso quando fa valere la sua stazza fisica sui calci piazzati.

Hermoso 6- Dal suo lato il Valencia fa le cose migliori, a volte legge tardi l’evoluzione del gioco.

Vrsaljko 6,5- Spinge tantissimo sulla sua fascia di competenza, una vera spina nel fianco per la difesa valenciana. (Dal 46’ Lodi 6- La sua è una prestazione generosa).

Llorente 6,5- Un buon tiro dalla distanza nella prima parte di gara che sibila a pochi centimetri dal palo. Bello l’assist per Correa. (Dal 75’ Kondogbia sv).

Koke 6- Il capitano mette ordine e disciplina sulla linea mediana, non viene mai saltato.

Lemar 6- Bravo nel gioco aereo: al 40’ viene atterrato in area da Gomez, ma l’arbitro giudica il suo intervento con la gamba alta come gioco pericoloso senza dunque concedere il rigore. (Dall’85’ Torreira sv)

Carrasco 6,5- Sull’esterno sinistro non incide, da quel lato il Valencia spinge molto ed è costretto più di una volta a sacrificarsi in fase difensiva. Molto meglio quando viene spostato a destra.

Suarez 7-Non combina tantissimo durante la gara, ha una sola occasione per sparare e fare centro: il pistolero difficilmente sbaglia.

Felix 7,5- Un gol da attaccante d’area navigato sugli sviluppi del cross: non è facile di suola dare molta forza alla palla, ma lui ci riesce e raggiunge il pareggio. Si concede anche l’assist per Suarez. (Dal 62’ Correa 7- Nel posto giusto al momento giusto sigla il tris).

VALENCIA

Domenech 7- Due volte si supera sulle conclusioni dell’Atletico, se il Valencia gioca alla pari per gran parte del match è anche merito suo.

Correia 6- Molto offensivo quando i suoi hanno la palla, si inserisce parecchio e cerca spesso sovrapposizioni.

Paulista 5- Soffre la velocità di Joao Felix cerca di fermarlo come può, a volte non riuscendoci proprio.

Diakhaby 6,5- Usa molto il fisico per ingaggiare un bel duello con Suarez che vince in scioltezza fino a quando rimane in campo, purtroppo esce per infortunio. (Dal 48’ Guillamon 5- Concede troppo spazio a Suarez in occasione del vantaggio colchonero).

Gaya 5,5- Vrsaljko lo fa sudare parecchio e spesso è costretto a rincorrere l’ex Sassuolo che gli sguscia via con facilità.

Musah 6-Molto attivo sulla sua corsia di competenza dove più di una volta mette la freccia. (Dal 79’ Jason sv)

Soler 6- Pericoloso a tratti in questo match: due volte Oblak deve impegnarsi per evitare che possa segnare.

Racic 7- Un gol veramente pazzesco: bravissimo per coordinazione e balistica con la sfera che viene colpita di sinistro di prima da quaranta metri e si insacca all’incrocio. (Dal 79’ Koindredi sv)

Cheryshev 5- In grande difficoltà per gran parte della gara, non sgasa mai sulla fascia. (Dal 59’ Guedes 5- Non entra nei meccanismi del match)

Gomez 6- Dà molto fastidio alla difesa dell’Atletico che ci mette un po’ per prendergli le misure.

Vallejo 6- Contro Gimenez e Savic è una guerra continua, lui non sfigura. (Dal 79’ Gameiro sv).