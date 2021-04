Atlético, sei giocatori con la valigia. Dalla bandiera Saul all'acquisto di gennaio Dembélé

Diversi giocatori potrebbero lasciare l'Atlético Madrid al termine della stagione. Secondo quanto riportato da El Larguero sono sei i papabili a salutare: Saul Niguez, José Maria Gimenez, Lucas Torreira, Vitolo, Sime Vrsaljko e Moussa Dembélé. Soprende la presenza dei primi due, con Saul che premerebbe per l'addio e sul quale ci sarebbe il Bayern. L'uruguayano invece è troppo spesso ai box per problemi fisici. Torreira è attualmente in prestito dall'Arsenal e non verrà riscattato, Vitolo ha trovato poco spazio e Vrsaljko è in scadenza nel 2022 e questa è l'ultima estate in cui l'Atlético può monetizzare. Dembélé invece è sotto osservazione: molto dipenderà dalle sue prestazioni in questo rush finale.