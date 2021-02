B. Dortmund, Morey: "Non importa quanto giocherò, col Siviglia dobbiamo passare il turno"

Il terzino spagnolo Mateu Morey, intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di Champions col Siviglia di domani, ha parlato così di questo doppio appuntamento europeo e anche del suo poco spazio in maglia giallonera: "Io cerco sempre di dare una mano alla squadra, sia in allenamento che in partita. Non penso a quanto sto giocando o giocherò a livello personale, voglio solo che facciamo bene come Borussia Dortmund e che possiamo passare il turno di Champions", le dichiarazioni del classe 2000.