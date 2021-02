Barcellona-Alaves 5-1, le pagelle: Messi disegna calcio, bene Trincao

vedi letture

Barcellona-Alaves 5-1

Marcatori: 30', 76' Trincao (B), 45'+1, 76' Messi (B), 57' Rioja (A), 80' Firpo (B).

BARCELLONA

ter Stegen 6 - Spettatore non pagante. Non ha colpe sul gol subito.

Mingueza 6.5 - In fase di costruzione tende a rimanere più basso rispetto a Firpo, ma quando si propone in attacco lo fa con efficacia. (Dal 72' Dest s.v.).

de Jong 6 - Viene riproposto nuovamente nel ruolo di difensore centrale, e lui sembra essere più a suo agio, anche se gli attaccanti dell'Alaves non lo impegnano mai seriamente. (Dal 72' Pjanic s.v.).

Lenglet 6.5 - Comanda il reparto difensivo, vincendo tutti i duelli fisici con Joselu e Perez.

Firpo 6.5 - Talvolta pigro quando c'è da ripiegare, lascia qualche spazio di troppo dalle sue parti. Compensa con una buona fase di transizione e il tap in vincente del definitivo 5-1.

Moriba 6.5 - Dinamico e brillante a centrocampo: recupera tanti palloni e si rende protagonista di giocate preziose, come l'assist fornito a Trincao per la rete dell'1-0 Blaugrana. Macchia il suo esordio da titolare con un passaggio impreciso che dà il via alla rete di Rioja. (Dal 64' Pedri 6.5 - Esibisce tutta la sua proprietà tecnica con un filtrante spettacolare che dà il via all'azione del 3-1).

Busquets 6.5 - Detta i tempi in mediana non rinunciando al lancio lungo quando necessario: nel primo tempo manda in porta Griezmann con un passaggio millimetrico e poi pesca tra le linee Messi in occasione del gol del momentaneo 2-0. (Dal 46' Umtiti 6 - Secondo tempo di ordinaria amministrazione per il difensore francese).

Puig 6 - Il centrocampista più in ombra della squadra di Koeman: non sale mai in cattedra, prestazione non più che sufficiente.

Trincao 7 - Inizia la gara con voglia ed intraprendenza. Con il trascorrere dei minuti si perde un po', poi si riaccende d'incanto al 30', quando apre le marcature con un preciso sinistro di prima intenzione. Mette nuovamente il sigillo sulla gara con un tiro a porta sguarnita che vale il 3-1.

Messi 8 - Confeziona una splendida doppietta in virtù di due conclusioni di pregevole fattura. Con il suo mancino disegna calcio, facendo diventare pazzi i giocatori dell'Alaves, che nulla possono dinanzi al talento della Pulce. Immenso.

Griezmann 6.5 - Ad un primo tempo apatico, fa da contraltare una ripresa di ben altro tenore, durante la quale partecipa di più al gioco e serve l'assist per la rete di Firpo (Dal 82' Dembélé s.v.).

ALAVES

Pacheco 6 - Compie una bella parata su Trincao nel secondo tempo. Per il resto, non può opporsi alla "manita" Blaugrana.

Aguirregabiria 5.5 - Partita esclusivamente difensiva per il terzino di Abelardo che, in affanno sulla destra e a rischio secondo giallo, viene sostituito all'intervallo. (Dal 46' Laguardia 5.5 - Inizialmente si cala bene nella partita, poi nella seconda metà del secondo tempo il Barcellona diventa incontenibile e lui non può opporre resistenza).

Lejeune 6 - Fa valere la sua fisicità dominando la partita sui palloni alti. Negli ultimi venti minuti la squadra crolla, ma lui non ha colpe.

Tachi 5.5 - L'imprevedibilità degli attaccanti del Barcellona non gli rende la vita semplice. A volte troppo irruento.

Duarte 6 - Conduce una partita diligente, in cui bilancia discretamente lavoro difensivo e offensivo.

Mendez 6 - Firpo a volte gli concede delle praterie sulla destra di cui può usufruire per fornire dei palloni interessanti a Joselu e Perez, i quali però non ne approfittano.

Battaglia 6 - A centrocampo c'è da correre dietro ai palleggiatori del Barcellona: fa quello che può, provando anche una conclusione da fuori area nel primo tempo.

Pina 6 - Al pari di Battaglia, vive la sua partita in costante apnea: i palloni da giocare sono pochi, ma lui non rinuncia mai a lottare. (Dal 72' Pons s.v.).

Cordoba 6.5 - Il più pimpante tra i giocatori offensivi dell'Alaves: lotta su ogni pallone e spesso si mette in proprio lanciandosi sulla sinistra. (Dal 46' Rioja 6.5 - Approfitta di un errore in disimpegno del Barcellona per riaprire momentaneamente la partita con tiro preciso a tu per tu con ter Stegen).

Joselu 4.5 - Soffre la marcatura di Lenglet. Tieni pochi palloni, non permettendo alla squadra di guadagnare metri e alzare il baricentro. Inoltre, pecca di precisione in svariate circostanze. (Dall'82' Sainz s.v.).

Perez 5.5 - Rispetto ad Joselu, è più dentro il gioco e va più volte alla conclusione: sotto porta, però, non è freddo. Gli manca l'istinto killer. (Dall'82' Deyverson s.v.).