Barcellona, c'è l'accordo col Manchester City per Eric Garcia. Il difensore può arrivare subito

vedi letture

A prescindere da chi vincerà le elezioni al Barcellona, Eric Garcia vestirà la maglia dei blaugrana. Lo rende noto Mundo Deportivo che fa sapere che il club non aspetterà lo svincolo del giocatore a giugno e trova l'accordo col Manchester City per 5 milioni di euro che verranno pagati nel prossimo bilancio d'esercizio per non gravare sulle casse della società già fortemente colpite dalla pandemia di Covid. Sono inoltre previsti ulteriori 5 in eventuali bonus. 20 anni, Eric Garcia ha già in mano un accordo di cinque anni e mezzo col Barcellona. Carles Tusquets, presidente ad interim, proporrà l'acquisto a tutti i candidati.