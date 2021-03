Barcellona, dall'Argentina sono sicuri: Jorge Messi lunedì in Catalogna per parlare con Laporta

Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Maximiliano Grillo, nel corso di un'intervista col collega Gerard Moreno su Twich, Jorge Messi, padre e agente di Lionel, sarà a Barcellona lunedì per parlare con Joan Laporta e fare il punto relativamente alla situazione del figlio. Ricordiamo che domenica scorsa la stella argentina è andata a votare per la prima volta alle presidenziali del Barcellona e questo è un segnale forte lanciato dalla Pulga, che si è inoltre congratulata con il nuovo presidente dopo la sua elezione. L'ottimismo in casa Barcellona cresce e in molti ritengono che proprio l'elezione di Laporta possa essere decisiva per la permanenza del fuoriclasse.