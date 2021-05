Barcellona, i convocati di Koeman per il Levante: Busquets recupera in tempo

vedi letture

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Levante, vlida per il 36° turno de LaLiga. Unici indisponibili gli infortunati Ansu Fati e Coutinho, oltre a Matheus Fernandes ma quest'ultimo per scelta tecnica. Regolarmente in lista Sergio Busquets, nonostante la testata rimediata da Savic che l'ha costretto ad abbandonare la partita dopo mezz'ora di gioco. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Ter Stegen, Neto, Arnau Tenas

DIFENSORI: Dest, Piqué, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Umtiti, Junior Firpo, Mingueza

CENTROCAMPISTI: Busquets, Pjanic, Riqui Puig, Pedri, De Jong, Ilaix Moriba

ATTACCANTI: Griezmann, Braithwaite, Messi, Dembélé, Trincao