Ufficiale Barcellona, il primo colpo di mercato arriva dal Girona: ecco Pau Victor, cifre e dettagli

Il primo acquisto del Barcellona targato Hans-Dieter Flick è Pau Victor. L'attaccante, 22 anni, arriva a titolo definitivo dal Girona dopo aver giocato la scorsa stagione in prestito nel Barça B, la seconda squadra blaugrana. La notizia è ufficiale e arriva direttamente dal sodalizio catalano tramite un comunicato ufficiale: "FC Barcelona e Girona FC hanno raggiunto un accordo affinché Pau Victor rimanga al Barça fino al 20 giugno 2029", si legge.

La dirigenza sportiva del Barcellona ha sempre voluto mantenere il giocatore a titolo definitivo, ma a fine stagione non ha esercitato, come avrebbe potuto fare, il diritto di riscatto previsto di fronte al pagamento di 3 milioni di euro. Ora sarebbe stato ridiscusso il suo acquisto e, ironia del caso, l'accordo sarebbe stato poi trovato addirittura per una cifra di poco superiore. Evidentemente il Girona non solo non ha voluto esercitare sconti, ma ha approfittato della mancanza di vincoli successivi allo scadere della clausola, per chiedere di più.

Il giocatore, fra l'altro è stata una grande annata per lui quella vissuta in blaugrana, dato che con i suoi 20 gol realizzati è stato anche il miglior marcatore della squadra.