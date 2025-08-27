Ufficiale Barcellona, Iñaki Peña rinnova e sbarca all'Elche in prestito. Salta la pista Como

"È stato raggiunto un accordo tra l’FC Barcellona e il portiere della prima squadra Iñaki Peña per il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2029". Come reso noto dal club blaugrana, Inaki Pena ha firmato un nuovo contratto per evitare di andare in scadenza tra un anno, con validità estesa per tre anni aggiuntivi. Ma non è l'unica ufficialità data dai catalani.

Infatti il Barcellona ha annunciato l'accordo di prestito con l'Elche per il portiere spagnolo fino al 30 giugno 2026. Niente da fare dunque per il Como, che era entrato in contatto con i blaugrana per un possibile affare. Di seguito il comunicato ufficiale dei biancoverdi:

"Elche Club de Fútbol e FC Barcellona hanno raggiunto un accordo per il prestito di Iñaki Peña, che difenderà la porta dei franjiverdi fino alla fine della presente stagione. Iñaki Peña (Alicante, 2/3/1999) è un portiere che ha completato parte della sua formazione nel settore giovanile del Villarreal CF, da dove è poi passato a La Masía. Nell’accademia del FC Barcellona si è definitivamente affermato come uno dei portieri più promettenti della sua generazione.

La sua crescita nel settore giovanile blaugrana gli ha permesso di conquistare la UEFA Youth League nel 2018 e di entrare progressivamente nelle dinamiche della prima squadra. Nel corso della sua carriera ha accumulato esperienza in competizioni di massimo livello, debuttando in partite di Liga, Coppa del Re e Champions League con il Barcellona.

Ha inoltre vissuto un’esperienza in prestito nel Galatasaray, in Turchia, dove si è messo in mostra su un grande palcoscenico europeo, dimostrando la propria qualità sia nel campionato turco che nelle competizioni internazionali. Internazionale con le selezioni giovanili della Nazionale Spagnola, Iñaki Peña ha vestito la maglia della Roja in competizioni come l’Europeo Under-19 e Under-21, confermandosi un portiere affidabile e di grande prospettiva.

Con il suo arrivo, l’Elche CF aggiunge sicurezza, riflessi e affidabilità tra i pali in un momento cruciale della stagione. Un rinforzo che unisce gioventù, maturità competitiva ed esperienza internazionale per dare solidità alla porta franjiverde. Benvenuto, Iñaki!".