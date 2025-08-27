Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Barcellona, Iñaki Peña rinnova e sbarca all'Elche in prestito. Salta la pista Como

Barcellona, Iñaki Peña rinnova e sbarca all'Elche in prestito. Salta la pista ComoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:16Calcio estero
di Yvonne Alessandro

"È stato raggiunto un accordo tra l’FC Barcellona e il portiere della prima squadra Iñaki Peña per il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2029". Come reso noto dal club blaugrana, Inaki Pena ha firmato un nuovo contratto per evitare di andare in scadenza tra un anno, con validità estesa per tre anni aggiuntivi. Ma non è l'unica ufficialità data dai catalani.

Infatti il Barcellona ha annunciato l'accordo di prestito con l'Elche per il portiere spagnolo fino al 30 giugno 2026. Niente da fare dunque per il Como, che era entrato in contatto con i blaugrana per un possibile affare. Di seguito il comunicato ufficiale dei biancoverdi:
"Elche Club de Fútbol e FC Barcellona hanno raggiunto un accordo per il prestito di Iñaki Peña, che difenderà la porta dei franjiverdi fino alla fine della presente stagione. Iñaki Peña (Alicante, 2/3/1999) è un portiere che ha completato parte della sua formazione nel settore giovanile del Villarreal CF, da dove è poi passato a La Masía. Nell’accademia del FC Barcellona si è definitivamente affermato come uno dei portieri più promettenti della sua generazione.

La sua crescita nel settore giovanile blaugrana gli ha permesso di conquistare la UEFA Youth League nel 2018 e di entrare progressivamente nelle dinamiche della prima squadra. Nel corso della sua carriera ha accumulato esperienza in competizioni di massimo livello, debuttando in partite di Liga, Coppa del Re e Champions League con il Barcellona.

Ha inoltre vissuto un’esperienza in prestito nel Galatasaray, in Turchia, dove si è messo in mostra su un grande palcoscenico europeo, dimostrando la propria qualità sia nel campionato turco che nelle competizioni internazionali. Internazionale con le selezioni giovanili della Nazionale Spagnola, Iñaki Peña ha vestito la maglia della Roja in competizioni come l’Europeo Under-19 e Under-21, confermandosi un portiere affidabile e di grande prospettiva.

Con il suo arrivo, l’Elche CF aggiunge sicurezza, riflessi e affidabilità tra i pali in un momento cruciale della stagione. Un rinforzo che unisce gioventù, maturità competitiva ed esperienza internazionale per dare solidità alla porta franjiverde. Benvenuto, Iñaki!".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Como, niente Iñaki Peña: il portiere rinnova col Barcellona e va in prestito all'Elche... Como, niente Iñaki Peña: il portiere rinnova col Barcellona e va in prestito all'Elche
Dalla Spagna: Como, visto l'Elche? Parte avanti nella corsa a Inaki Pena. E il Barça... Dalla Spagna: Como, visto l'Elche? Parte avanti nella corsa a Inaki Pena. E il Barça apre
Rashford scalza Dani Olmo, Inaki Pena out: Levante-Barcellona, le formazioni ufficiali... Rashford scalza Dani Olmo, Inaki Pena out: Levante-Barcellona, le formazioni ufficiali
Altre notizie Calcio estero
Colombia, Luis Diaz confida: "Con la Bolivia cruciale. Sarebbe il primo Mondiale... Colombia, Luis Diaz confida: "Con la Bolivia cruciale. Sarebbe il primo Mondiale per me"
Carabao Cup, United allo sbaraglio: sotto 0-2 contro una formazione di quarta divisione... Carabao Cup, United allo sbaraglio: sotto 0-2 contro una formazione di quarta divisione
Mainoo via, chiuso allo United? Amorim: "Non è che non ci interessi il suo successo"... Mainoo via, chiuso allo United? Amorim: "Non è che non ci interessi il suo successo"
L'ex Sassuolo Hamed Traoré ritrova De Zerbi: domani le visite mediche con il Marsiglia... L'ex Sassuolo Hamed Traoré ritrova De Zerbi: domani le visite mediche con il Marsiglia
Norvegia, tutto vero: avrà due club in Europa. Bodo/Glimt in Champions, Brann in... Norvegia, tutto vero: avrà due club in Europa. Bodo/Glimt in Champions, Brann in EL
Francia, Deschamps spiega l'esclusione di Pavard: "Non è questione di valore assoluto"... Francia, Deschamps spiega l'esclusione di Pavard: "Non è questione di valore assoluto"
Champions League, il Qarabag si salva: perde 2-3 ma elimina il Ferencvaros. Tocca... Champions League, il Qarabag si salva: perde 2-3 ma elimina il Ferencvaros. Tocca a Mou
Mainoo vuole andarsene, Amorim lo mette titolare: contentino per tenerlo allo United?... Mainoo vuole andarsene, Amorim lo mette titolare: contentino per tenerlo allo United?
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’errore fatale (e la carta Rabiot). Inter: l’impatto di Chivu (e quello di Sucic). Juve: l’importanza del mercato “in casa” (e un voto a Bremer). E il Como “troppo straniero”
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Milan: l’errore fatale (e la carta Rabiot). Inter: l’impatto di Chivu (e quello di Sucic). Juve: l’importanza del mercato “in casa” (e un voto a Bremer). E il Como “troppo straniero”
5 Juventus, ieri nuovo summit per Kolo Muani: se salta, l'alternativa può essere... Vlahovic
Ora in radio
Repliche 20:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Harder non si sblocca senza Ioannidis allo Sporting. E il Milan torna forte su Vlahovic
Immagine top news n.1 Comuzzo ha detto no all'Al Hilal di Simone Inzaghi: il difensore (per ora) resta alla Fiorentina
Immagine top news n.2 La magia col Barça, trofei, infortuni e l'abbraccio alla nonna. Florenzi, storia di un romano di Roma
Immagine top news n.3 Napoli, ci siamo per il ritorno di Eljif Elmas: ultimi dettagli da limare e poi il via libera
Immagine top news n.4 Il caso Isak e non solo. Dovbyk e Vlahovic: il Newcastle tiene sulle spine i 9 della Serie A
Immagine top news n.5 Cavallo Pazzo Rabiot di nuovo con Allegri? Ci sono le basi per risolvere due problemi
Immagine top news n.6 Bella-Kotchap sbarca in Serie A. Il difensore tedesco è del Verona, le cifre dell'affare
Immagine top news n.7 Lecce, Nikola Stulic eredita la 9 di Krstovic. Il serbo ha firmato per 4 anni più opzione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sogliano e i colpi da Europa per l'Hellas Verona Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Marotta spiega la strategia mercato dell'Inter. Ma forse ha detto una bugia...
Immagine news podcast n.2 Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs...
Immagine news podcast n.3 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
Immagine news podcast n.4 Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Giaretta: "Il mio Pafos in Champions League, che storia! Sogno di sfidare l'Inter"
Immagine news Altre Notizie n.2 Alberto Di Chiara: "Pioli, serve un salto di qualità sfruttando il potenziale di Kean"
Immagine news Altre Notizie n.3 A. Paganin: "Juve, troppi 60 milioni per Kolo Muani. Koop? Manca di personalità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Villarreal, niente accordo con la Roma: la trattativa per Dovbyk si è arenata
Immagine news Serie A n.2 Lazio, quanti esuberi. E per Hysaj e Basic può arrivare un rinnovo per favorire l'uscita
Immagine news Serie A n.3 Tra Xavi Simons, Savinho e Paquetá spunta Lookman: Paratici vuole portarlo al Tottenham
Immagine news Serie A n.4 Santacroce: "Cagliari, Piccoli va rimpiazzato. C'è un difetto del Napoli da poter sfruttare"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Vogliacco a un passo dal PAOK: niente da fare per Pisa e Cagliari. I dettagli
Immagine news Serie A n.6 Iezzo: "Napoli, dovevi sostituire prima Lukaku. Milinkovic-Savic portiere del futuro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, il portiere Curtrona scende in Serie D: giocherà con la Virtus Francavilla
Immagine news Serie B n.2 Serie B, premiato Galliani per i suoi 50 anni nel calcio: "Chi lo ama difficilmente ne esce"
Immagine news Serie B n.3 Joronen: "Correndo in Finlandia ho visto due aquile. E ho deciso di venire a Palermo"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Belloni: "L'accoglienza dopo il successo con lo Spezia rimarrà nel mio cuore"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, c'è un'alternativa a Correia della Triestina: occhi su Longonda del Koper
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, sfuma l'arrivo di Missori. L'Avellino ha effettuato il sorpasso sul terzino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, in arrivo un doppio colpo per la difesa: Morelli e Minelli verso il rossonero
Immagine news Serie C n.2 Torres, arriva un giovane centrocampista dalla Serie A: è Sala del Pisa
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, accordo raggiunto con il Cerignola per l’acquisto di Tascone
Immagine news Serie C n.4 Perugia, acquisto di peso per l'attacco: arriva il centravanti Ogunseye dal Cesena
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, colpo per la corsia mancina: dal Pisa arriva l'esterno Beghetto
Immagine news Serie C n.6 Rimini nel caos: Braglia decide di non far allenare la squadra. Fra due giorni c'è la Vis Pesaro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Nadim annuncia l'addio al Milan. E non risparmia una frecciata all'allenatrice Bakker
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "Partita un po' più sofferta del previsto. In finale con la formazione migliore"
Immagine news Calcio femminile n.3 Innesto norvegese per l'attacco del Milan: arriva la giovane Kyvaag dal Kvinner
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter subito fuori dalla Women's Champions League: il Brann si impone per 2-1
Immagine news Calcio femminile n.5 La Roma Femminile batte l'Aktobe: è finale del Secondo Turno della Champions League
Immagine news Calcio femminile n.6 Storica prima gara in Women’s Champions League per l'Inter: l'11 nerazzurro contro il Brann
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…