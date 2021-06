Barcellona, indiscrezioni sulla la maglia Champions: presenti riferimenti ai quartieri della città

Il portale specializzato nell'abbigliamento calcistico, Footy Headlines, ha svelato la maglia del Barcellona 2021/22 per la Champions League. Come la maglia home, la Nike ha deciso di azzardare il design proponendo tra le strisce alcuni riferimenti ai vari quartieri della città, in omaggio al 30° anniversario delle Olimpiadi che si tennero proprio a Barcellona. I quartieri che compaiono sono quelli di Les Corts, Sant Antoni, Sants, El Raval, Poble Sec and Gràcia.