Barcellona, Koeman: "Gap importante ma sono fiducioso. Abbiamo bisogno di Messi"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha commentato la bella vittoria ottenuta in casa del Granada: "Per vincere titoli non basta un singolo giocatore, serve la squadra e il gruppo. Se tutti stanno bene possiamo lottare per vincere qualcosa. Colmare il gap con la capolista è difficile ma questa settimana appena passata mi dà fiducia. Messi? Abbiamo bisogno di lui, per la sua importanza ed efficacia".