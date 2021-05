Barcellona, Koeman sulle condizioni di Ansu Fati: "Tornerà con noi la prossima stagione"

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato delle condizioni di Ansu Fati, costretto in questa stagione al terzo intervento chirurgico al ginocchio sinistro: "Non ho ancora parlato con Ansu. Ho parlato con lui prima del suo viaggio (in Portogallo, dove verrà operato). Ho parlato con il medico ieri pomeriggio. Abbiamo incoraggiato il ragazzo, ora la cosa più importante è che si riprenda. Sarà con noi, peccato che sarà per la prossima stagione".