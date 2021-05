Barcellona, Nagelsmann punta il primo "colpo": è l'assistente di Koeman al Barcellona

vedi letture

Potrebbe arrivare dal Barcellona il primo “rinforzo” per il nuovo Bayern Monaco targato Julian Nagelsmann. Anche se la stagione di Bundesliga non è ancora terminata e il tecnico è ancora alla guida del Lipsia, non mancano i rumors circa la pianificazione del lavoro dei bavaresi in vista del nuovo corso tecnico. Stando a quanto riportato da ESPN, infatti, Nagelsmann avrebbe chiesto alla sua nuova dirigenza di avere con se Alfred Schreuder, suo allenatore in seconda ai tempi dell’Hoffenheim oggi assistente di Ronald Koeman nel club catalano.

Su questa ipotesi si è espresso anche SportBild definendo “molto realistico” lo scenario che vede il 48enne olandese approdare all’Allianz Arena la prossima stagione.