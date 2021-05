Barcellona, Pjanic poco utilizzato. Koeman: "Se la squadra sta bene perché cambiare?"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Levante, il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato dello scarso impiego di Miralem Pjanic: "Se la squadra sta bene non faccio molti cambi. Anche la disposizione tattica è importante, però chi non gioca deve essere pronto quando gli tocca". Per il bosniaco fin qui 28 presenze in tutte le competizioni, ma solo in 13 occasioni è partito titolare.