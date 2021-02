Barcellona, Pjanic si allena a parte. PSG a rischio, ma Koeman ritrova Dest e Braithwaite

Buone notizie per Ronald Koeman dopo il 2-0 subito ieri sul campo del Siviglia nella semifinale d'andata di Copa del Rey. Sergiño Dest e Martin Braithwaite hanno partecipato regolarmente alla sessione mattutina di allenamento: il difensore americano era fuori a causa di un problema muscolare alla gamba destra mentre l'attaccante danese non ha giocato contro il Siviglia per un fastidio all'adduttore destro. Entrambi potrebbero essere disponibili per la partita contro l'Alavés in programma sabato, anche se il terzino potrebbe essere preservato in vista della sfida di Champions League contro il PSG. Più difficile il recupero di Miralem Pjanic, che si è allenato da solo a causa di qualche fastidio al piede sinistro.