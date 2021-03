Barcellona, si allungano i tempi di recupero per Ansu Fati. Rientro previsto per aprile

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la stellina del Barcellona, Ansu Fati, non ritornerà in campo prima di aprile nonostante il processo di guarigione stia andando bene. L'attaccante, 18 anni, ha subito la rottura del menisco che ha portatato all'operazione lo scorso 9 novembre. La speranza del club era di recuperarlo per marzo ma i tempi sembrano allungarsi. Prima del brusco stop, Fati aveva totalizzato in questa stagione 10 presenze, segnando 5 reti.