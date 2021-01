Bayer Leverkusen, Bosz: "Sconfitta giusta, abbiamo dormito per tutta la gara"

Inizio del 2021 con una sconfitta per il Bayer Leverkusen, battuto 2-1 dall'Eintracht Francoforte. Il tecnico Peter Bosz dopo la gara però ha ammesso che si tratta di un ko giusto per quello visto in campo: "Meritavamo di perdere. Il Francoforte è andato molto meglio, noi abbiamo fatto tutti male. Abbiamo dormito per l'intera partita. Nessun giocatore ha raggiunto il loro livello. Non dovrebbe accadere una cosa del genere. Faremo meglio la prossima settimana".